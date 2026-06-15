6月15日、千葉ジェッツは、2025－26シーズン限りで現役を引退した鎌田隼と、通訳兼サポートコーチとして2026－27シーズンの新規契約に合意したことを発表した。 ポートランド大学出身で28歳の鎌田は、アースフレンズ東京Z、徳島ガンバロウズオルト、徳島ガンバロウズでプレー。2024－25シーズンに通訳兼練習生として富山グラウジーズへ加入する