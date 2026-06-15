ワールドカップの日本代表の初戦となったオランダ船を中継したNHKで解説を務めた本田圭佑が、負傷退場となったFW久保建英の容態を心配している。オランダ戦に先発した久保は、左ひざを負傷して後半30分に途中交代。試合後の会見で森保一監督も「できれば軽傷であることを願っている。現時点では分からない」と話すにとどめていた。会場を後にする際は車イスを使って移動したとみられるが、本田はX(旧ツイッター)で「ウソやん