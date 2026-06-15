[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]苦難を乗り越えて戻ってきたワールドカップの舞台で、勝ち点獲得に貢献した。日本代表DF冨安健洋(アヤックス)は1-2で迎えた後半30分から途中出場。右サイドからの攻勢を支える守備面で存在感を発揮した。1-2と追いかける展開でピッチに送り出されたのは3人。冨安はDF菅原由勢、FW小川航基とともに投入されると、日本は徐々に右サイドを起点に攻勢を強めていった。3枚投入でゴー