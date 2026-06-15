[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]劇的同点ゴールにつながる終盤攻勢の主役となった。日本代表MF伊東純也は2度目のビハインドとされた直後の後半21分に途中出場すると、右サイドで数々のチャンスに絡み、同44分には精密な左CKで同点弾を演出。「負けている状況だったので点に絡むだけかなと思っていた。それができて良かった」。そうさらりと振り返ったが、強豪国を切り裂くジョーカーっぷりは2度目のW杯でも健在だっ