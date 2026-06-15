[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]強豪オランダとの戦いで2度のビハインドを追いつき、重みのある勝ち点1を手にした日本代表。その戦いをベンチから見守った新キャプテンのDF板倉滉(アヤックス)が試合後、左足負傷で大会直前に離脱した前キャプテンのMF遠藤航(リバプール)からチームへ向けたビデオメッセージが届いていたことを明かした。「(遠藤)航くんからビデオメッセージが届いて、チームの士気も一つ上がった」