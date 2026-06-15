[6.14 W杯F組第1節 日本 2-2 オランダ ダラス]ゴールに生きる男による、ゴールに匹敵するスーパーアシストだった。日本代表は1-2で迎えた後半44分、右からのCKをMF伊東純也がマイナス方向に入れると、FW小川航基(NECナイメヘン)が強烈なヘディングシュート。これがMF鎌田大地の頭をかすめてゴールマウスに吸い込まれ、W杯初戦での勝ち点1につながる劇的同点弾となった。1点ビハインドとなった直後、後半30分からの途中出場でW