日本代表がワールドカップの初戦を戦い終えた。強豪オランダ相手に2度のビハインドを追いつく、価値のある勝ち点1スタートになった。試合後にはいつもの光景がみられた。W杯のたびに海外でも驚きをもって伝えられる日本代表の試合後の行動が、今大会でも当たり前にされている。選手たちが使った試合後のロッカーは奇麗に片づけられており、使用したビブスも出口付近に折りたたんで置かれていた。またスタンドではサポーター