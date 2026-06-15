アニメ『鋼の錬金術師 FULLMETAL ALCHEMIST』とセイコーがコラボレーションしたウオッチの受注が、オリジナルグッズ通販サイト「AMNIBUS」にて開始された。本商品は株式会社アルマビアンカが展開するもので、6月9日より受注を受け付けている。価格は6万5780円（税込）。 （関連：【画像】錬成陣やオートメイルのビスを意匠化） ラインナップされたのは「セイコーコラボレーションウオッチ エ