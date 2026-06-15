清水エスパルスは15日、湘南ベルマーレからMF藤井智也(27)を完全移籍で獲得したと発表した。「チームの目標達成のために、ひたむきに精進してまいります。素晴らしい応援の中、スタジアムで皆さまとともに戦える日を楽しみにしています」とコメントしている。藤井は立命館大から広島に入団。鹿島を経て、25年より湘南でプレーしていた。これまでJ1で148試合(5得点)に出場。昨年は湘南でJ1リーグ戦30試合に出ていた。また今年の