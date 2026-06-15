ヴァンフォーレ甲府は15日、MF林田滉也(26)の契約満了を発表した。林田は関東学院大から22年に甲府に入団。これまでJ2で95試合(1得点)に出場し、今年の百年構想リーグでも4試合に出ていた。クラブを通じ、在籍4年半の感謝を語った林田は「またどこかで、成長した姿を皆さまに見ていただけるよう、自分らしく頑張っていきます」と新天地での活躍を誓っている。