きょう午前３時過ぎ、山形県新庄市で酒気帯び運転をしたとして、２６歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、自称、新庄市中道町に住む派遣社員の男（２６）です。 警察によりますと、男はきょう午前３時１３分ごろ、新庄市万場町の道路で、酒を飲んだ状態で軽乗用車を運転していた疑いが持たれています。 警戒中の警察官が、ふらつきながら走行する車を発見し停止させたところ、男から酒