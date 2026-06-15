3月24日に大阪松竹座で開催された特別公演『ほんまおおきに大阪松竹座 ～WE are 松竹座男子。今まで永らくお世話になりました。関ジュの頃、和室の楽屋で向き合った日々。そんな青春の場所でSUPER Aぇ!卒業式。～』のBlu-ray＆DVDが、9月18日に発売されることが発表された。 【写真＆動画】『ほんまおおきに大阪松竹座』ティザー映像／出演者の集合ショット／舞台裏ショット／リハーサル風景 他 ■総