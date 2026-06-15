【その他の画像・動画等を元記事で観る】 山下智久が、アンバサダーをつとめるブルガリのあらたな旗艦店「ブルガリ 心斎橋」のオープンを祝して来場。クラフツマンシップ、アート、そしてイタリアの神髄が織りなす魅惑的な世界を体験した。 ■「ローマの美意識と大阪のエネルギーが見事に融合した、アートを鑑賞しながらメゾンのクラフツマンシップに触れられる特別な空間ですね」（山下