【その他の画像・動画等を元記事で観る】 宮本浩次が毎年、自身の誕生日に開催しているバースデーライブが節目となる60歳の公演を迎えた。 ■還暦を迎えた誕生日当日の公演 宮本浩次の『60周年記念公演 さあ、ドーンと行くぜ！』 が6月12日、神奈川・ぴあアリーナMMで、超満員の観客が詰めかけるなか、開催された。還暦を迎えた当日の公演ということもあり、通常のバースデイライブよりも“節