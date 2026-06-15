6月２１日放送のサザエさんは‥ 「父の日、肩もみ日和」 波平は最近、仕事が忙しく、子供たちの相手をすることができなかった。やっとひと息ついたので、この週末は遊んであげようと思う。しかし当日になると寝てばかりで、結局遊んであげられない。すると、カツオとワカメが「お父さんはずっと寝てばかり」とフネに文句を言っているのを聞いてしまう。 「タラちゃんと紙芝居」 タラオが図書館で紙芝居を見て楽しか