6月21日、あさ９時30分からフジテレビ（関東ローカル）ほかで、テレビアニメ「鬼滅の刃」【竈門炭治郎立志編】第十二話「猪は牙を剥き 善逸は眠る」を放送する。 鼓を打つ度（たび）に、部屋が回転する不思議な屋敷の中で、炭治郎は我妻善逸と離ればなれになってしまう。炭治郎と別れてしまった善逸は正一を連れ、恐怖に絶望していた。その頃、炭治郎は、屋敷の主である鼓を打つ鬼と猪（いのしし）の頭をかぶった奇