◇MLB ホワイトソックス6-4ドジャース(日本時間15日、レート・フィールド)ドジャースの大谷翔平選手の強烈なファウルにホワイトソックスの村上宗隆選手が驚きのリアクションを見せました。6回に3本のホームランなどで一挙6得点のホワイトソックスを追いかけるドジャースは7回、アレックス・フリーランド選手の犠牲フライで1点を返した後、一死走者なしの場面で大谷選手の第4打席を迎えます。大谷選手は4球目に3塁側のホワイトソッ