Mrs. GREEN APPLEがMCを務めるTBS系『テレビ×ミセス』（後8：55）がきょう15日に放送。新ショットが解禁となった。【番組カット】名曲「Story」をコラボ合唱する大森元貴＆AI今回は特別なオープニングで番組がスタート。「名曲×ミセス」のゲストアーティストにAIを迎え、名曲「Story」をコラボで披露し、歌詞の背景にあるAIの想いや彼女の人生にミセスが深く迫っていく。さらに、人気企画の「大人しりとり」やロケ企画「スタ