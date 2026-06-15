株主優待だけで生活する投資家“桐谷さん”ことタレントの桐谷広人氏（76）が15日、自身のXを更新し、幸楽苑で爆食いした写真を投稿した。【写真】量多すぎる！桐谷さんが幸楽苑で注文したメニュー連日持ち株や優待品などを紹介している桐谷さんは今回、「この日は、JRの23区内1日乗車券(870円)を買っていて、両国から電車で秋葉原へ。幸楽苑の今月までの優待券が3000円あったので、私は冷やし中華に餃子。付き添いの人は塩ね