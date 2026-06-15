きょう午前、東急東横線の下り電車で、乗客が持っていたモバイルバッテリーが発煙しました。この影響で東横線は一時、全線で運転を見合わせましたが、けが人はいないということです。午前8時すぎ、東急東横線・武蔵小杉駅で、「電車内でモバイルバッテリーが発火した」と110番通報がありました。警察や東急電鉄によりますと、元町・中華街駅行き下りの電車内で、通学中の男子大学生がモバイルバッテリーでスマホを充電していたとこ