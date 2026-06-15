◇サッカー FIFAワールドカップ2026グループステージF組第1節日本2-2オランダ(日本時間15日、ダラス・スタジアム)サッカー日本代表(FIFAランク18位)はグループステージ初戦となるオランダ(同8位)と激突。2度追いつく粘りで2-2の引き分けとなり、両者が勝ち点1を獲得しました。同点ゴールを決めたMF鎌田大地選手は、土壇場で得点を笑顔で振り返りました。1-2の後半44分、コーナーキックから途中出場のFW小川航基選手が頭で合わ