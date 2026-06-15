ヨックモックは、クッキーとシェイクを組み合わせた新感覚の体験型デザート『クーシェ（COO-CHE）』（税込780円）を、19日から東京駅一番街店限定で数量限定販売する。ブランドを代表する『シガール』から着想を得た商品で、“飲むシガール”ともいえる新たなスイーツ体験を提案する。【画像】発売する東京駅一番街店では、フォトスポットなど期間限定ディスプレイを展開『クーシェ』は、同社の人気商品『シガール』をイメージ