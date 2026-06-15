スポーツ専門サイト「ジ・アスレチック」のカブス担当、パトリック・ムーニー記者とサハデブ・シャルマ記者が、今季のカブス後半戦を左右するキーパーソンとして鈴木誠也外野手（31）を挙げている。開幕直後に27勝12敗と快走したカブスは、その後失速して勝率5割まで後退した。そんな中、両記者は鈴木の存在がチームの行方を大きく左右すると分析している。鈴木は今季、好不調の波に苦しみながらも、チーム屈指の打者である