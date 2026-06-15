オランダ戦のパブリックビューイングで日本のゴールに盛り上がるサポーター＝15日早朝、東京都文京区終了間際に日本が同点に追い付いた瞬間、国内各地は喜びに包まれた。15日、早朝にもかかわらず多くのファンがパブリックビューイング会場やスポーツバーに集結。ピッチで躍動する選手に熱い声援を送った。「諦めない姿に勇気づけられた」「次は勝利を見たい」。強豪オランダを相手に勢いを感じさせた初戦に、決勝トーナメント進