俳優の由美かおる（７５）が１３日、フジテレビ系「ぶらサタ・タカトシ温水の路線バスで！」に２度目の出演。ピンクの衣装で変わらぬプロポーションを披露した。由美は長らく「水戸黄門」のかげろうお銀を演じ、人気を博した。水戸黄門にちなみ、この日は水戸市などの茨城県の名所などを回った。水戸光圀像の前で立っていた由美は白いタートルネックにピンクのジャケット、ピンクのタイトスカート姿。ヒザ上１０センチのスカ