北中米Ｗ杯１次リーグのオランダ戦（１４日＝日本時間１５日、米国・ダラス）で負傷交代したＭＦ久保建英（＝Ｒソシエダード）は、左ひざ捻挫の可能性が出てきた。久保は後半２６分、アクシデントに見舞われた。ボールを持っていたところ、激しくチャージしてきたＤＦデンゼル・ダンフリース（インテル）のヒザが久保の左ヒザに直撃。苦悶の表情を浮かべて倒れ込んだ。ピッチの外で治療を受けるも立ち上がることができず、無念