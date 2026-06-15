AI需要でメモリやプロセッサーの価格が上昇し続けています。スマートフォンメーカー「Nothing」のカール・ペイCEOは、「メモリがプロセッサーやディスプレイよりも高価になり、スマートフォン本体の価格は上がり続ける」と予想し、スマートフォンを買うのに適したタイミングについても紹介しました。Memory is now the most expensive component in a smartphone. It's more expensive than the processor, more expensive tha