W杯オランダ戦サッカー日本代表は14日（日本時間15日）、米ダラス・スタジアムで北中米ワールドカップ（W杯）のグループリーグ初戦でオランダと対戦。2-2で引き分け勝ち点1を分け合った。心配されるのが途中交代となった久保建英の状態。スペインメディアの記者は、久保が車いすでスタジアムを後にする写真をSNSに投稿した。1点リードされて迎えた後半25分すぎ、久保が左サイドで相手と接触。ピッチで倒れたが試合は続いた。そ