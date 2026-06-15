北中米ワールドカップサッカー北中米ワールドカップ（W杯）は14日（日本時間15日）、グループFの初戦が行われ、メキシコのエスタディオ・モンテレイでは、スウェーデン―チュニジアの一戦が行われた。スウェーデンは欧州名門クラブに所属する248億円男の一撃が炸裂。グループ第3戦で対戦を控える日本のファンに衝撃を与えた。スウェーデンは前半7分、アヤリがミドルシュートを決めて幸先よく先制。さらに同30分、日本ファンを