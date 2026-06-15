中村ゆりかと佐野玲於（GENERATIONS）がダブル主演を務めるドラマ『夫に不倫をお願いされました』が、7月9日よりテレビ大阪ほかにて放送されることが決定した。【写真】夫から“公認不倫”を提案される主人公・花恵役の中村ゆりか本作は、「コミックシーモア」で連載中の同名人気漫画を原作とする、“夫婦のあり方”を問うヒューマンドラマ。作者・中家ヨシタカの実体験をもとに、仕事に追われる夫から「公認不倫」を提案され