11月2日に東京国際フォーラム ホールCで開催すとなる未来古代楽団＜祝祭あるいは断章 8「氷る世界と燐の君」＞に、KOKIA、朝倉さや、松田悟志のゲスト出演が決定した。OFFICIAL SNS先行チケット予約の受付もスタートとなった。KOKIA朝倉さや松田悟志今回追加発表されたのは、世界的に活動を続けるシンガーソングライターのKOKIA、「灰の花」でのコラボレーションも記憶に新しい朝倉さや、そして前回公演＜祝祭あるいは断章 6「巨い