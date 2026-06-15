女優の永作博美が14日にInstagramを更新し、9日に最終回を迎えた主演ドラマ『時すでにおスシ!?』（TBS系）のオフショットを公開。息子役を演じた中沢元紀の“イケメン行動”を明かした。【別カット】「ホントの親子みたい」な永作博美と中沢元紀ドラマ『時すでにおスシ!?』は、永作演じる子育てを終えた主人公・待山みなとが、50歳で久しぶりに訪れた“自分の時間”に戸惑いながらも、第二の人生を歩み始める、笑いあり、ロマ