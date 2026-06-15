「絶品シュークリーム大集合！」キャンペーンを開催中の【ファミリーマート】。スイーツコーナーに、生地の食感やクリームの違いを楽しめるシュークリームが登場しています。今回はとくに注目したい「新食感シュークリーム」をピックアップしました。休憩時間のお供や頑張った自分へのご褒美として、思わず試したくなりそうな、魅力的なラインナッ