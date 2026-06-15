元K‐1世界王者でタレントの魔裟斗が14日にInstagramを更新。筋肉美を披露するとファンから称賛が相次いだ。【写真】「筋肉ヤバ」「凄い身体」ファン絶賛！魔裟斗の筋肉美魔裟斗が「お気に入りの場所へ35年来の仲間達とツーリングで行ってきました」と投稿したのは複数のオフショット。写真には、河原のそばで鍛え上げられた上半身を披露すると魔裟斗の姿や、愛車のハーレーダビッドソンで一緒にツーリングした友人たちとの