筆者の友人・Y乃には小学生の息子がいます。住んでいるマンションには同じ学校に通う子どもが多く、親同士の付き合いもあったそうですが、引っ越してきたママ友のTさんにY乃は違和感を覚えたそうです。 新しいお隣さん 息子が2年生になる頃、Tさんという家族がマンションの同じフロアに越してきました。Tさんの家族はTさんと小学1年生の娘さん、Tさんのお母さんの3人。「うちはシングルなんでよろしくお願いしま～す&#