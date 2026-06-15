久保建英が車椅子に乗ってスタジアムを後にする様子がレポートされた日本代表は6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで行われた北中米ワールドカップ（W杯）の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。この試合にスタメン出場したMF久保建英が後半途中に負傷交代し、試合後に車椅子姿でスタジアムを後にしたことについて、この試合で解説を務めたMF本田圭佑が言及した。久保は後半25分、相手DFと接触して