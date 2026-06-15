タレントの関根勤＆麻里親子が１５日、大阪市内で夏恒例の氷上のミュージカル「日本公演４０周年記念ディズニー・オン・アイス“Ｌｅｔ’ｓＰａｒｔｙ！”」関西公演のＰＲに出席した。ファミリーパートナーを務める勤は「スケーティングの素晴らしさとディズニーの物語が融合して、本当に夢のような世界を展開してくれるんですよ。そこが素晴らしい」と絶賛。麻里は「音楽に合わせた素晴らしいスケートと、氷上だけでは