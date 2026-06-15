オランダ戦のベンチに注目日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。試合前からベンチに座った”27人目”が「みんなあなたと共に戦っていましたよ」「うるっとした」など注目を集めている。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制