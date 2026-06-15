パール楽器製造が10月、創立80周年を記念して＜Pearl Drums 80th Anniversary Fest.＞を4DAYS開催することが発表となった。イベント＜Pearl Drums 80th Anniversary Fest.＞は10月15日から18日の4日間にわたり、神奈川・川崎 CLUB CITTA’にて開催されるもの。第一線で活躍するアーティストによるライブをはじめ、世界的ドラマーを迎えたスペシャルプログラム、トークセッションを含む多彩なパフォーマンスを通じて、Pearlの歴史と