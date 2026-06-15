Ｊ１清水エスパルスが、Ｊ２湘南のＭＦ藤井智也を完全移籍で獲得したと１５日、発表した。藤井はクラブを通じて「チームの目標達成のために、ひたむきに精進してまいります。素晴らしい応援の中、スタジアムで皆さまとともに戦える日を楽しみにしています。よろしくお願いいたします」とコメントを発表した。反町ＧＭは「両サイドにおいて一人で仕掛けられるスピードスは、間違いなく得点機会を増やすことが出来ると感じてい