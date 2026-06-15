オランダ戦観戦の様子を12本も投稿サッカー日本代表は現地時間6月14日（日本時間15日）、アメリカ・ダラスで行われた北中米ワールドカップ（W杯）グループFの初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分け、勝ち点1を獲得した。終了間際に日本の同点ゴールという劇的展開に日本中が沸いた中、小泉進次郎防衛相は“完全アウェー”のなかで観戦していたことを報告している。“味方”は誰もいなかった。日本代表のユニフォーム姿で小