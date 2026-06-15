「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」が販売中BANDAI SPIRITSは6月15日、「一番くじ サッカー日本代表ver. 〜最高の景色を2026〜」が好評販売中であることをXに投稿した。自宅での試合観戦を楽しくするアイテムが揃うラインナップに、SNS上では「今タイムリーだから需要ありそう」と大きな反響を呼んでいる。今回の商品は「お家でも楽しく試合観戦」をコンセプトに企画されたサッカー日本代表仕様の一番く