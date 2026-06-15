2度のリードを奪われるも終盤に追いついた森保一監督は日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。勝負を分けたのは2失点目。今大会は得失点で円陣を組むことを徹底し、戦い方のすり合わせをした。同点弾を呼んだポイントはピッチ上での“青空ミーティング”にあった。（取材・文＝FOOTBALL ZONE