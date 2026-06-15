板倉滉の振る舞いに注目日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。歓喜のなかでDF板倉滉の見せた振る舞いが「号泣でした」「観た瞬間泣いた」注目を集めている。ダラスで行われた一戦は、後半5分に相手DFフィルジル・ファン・ダイクにヘディング弾を決められて先制を許す苦しい展開となった。