森保監督は前田大然を左シャドーに抜擢した日本代表は現地時間6月14日、アメリカ・テキサス州のダラス・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）グループステージF組の初戦でオランダ代表と対戦し、2-2で引き分けた。FIFAランクでは格上の強豪に対して価値ある勝ち点1をもぎ取ったが、その裏には森保一監督の徹底した“情報戦”があった。会見場に現れた森保監督の表情は、充実感と疲労感が入り混じっていた。「勝ち点1以上