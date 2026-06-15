赤ちゃんと愛犬、そしてパパによる微笑ましい光景がSNSで大きな注目を集めている。 【写真】ベビーカーを引っ張って散歩に連れて行くお兄ちゃんワンコが健気だね ちぎりぱんまんさん（mari55150）が「こいつ泣いてるけど大丈夫なん？」との文章とともに投稿した画像には、泣いている赤ちゃんを抱くパパの傍らで、心配そうにパパを見つめる愛犬・リクくんの姿が。 早く泣き止ませてあげて！と言わんばかりの表情は、