ファッションアイテムから便利グッズまで、ディズニーグッズを幅広く取り扱う「ベルメゾン ディズニーファンタジーショップ」今回は、一面に「ドナルドダック」の楽しいアートがあしらわれた「UVカット・遮熱・遮像レースカーテン」の紹介をします☆ ベルメゾン ディズニー「UVカット・遮熱・遮像レースカーテン」 © Disney サイズと価格（1枚あたりの幅×丈（cm））：【約100×88】7,990円（税込）、【約100