セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『くまのプーさん』クリア窓付ポーチパステルカラーVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』クリア窓付ポーチパステルカラーVer. 登場時期：2026年6月12日より順次サイズ：全長約9×8×13cm種類：全4種（プー、ピグレット、ティガー、イーヨー）投入