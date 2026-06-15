セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2026年6月12日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『ベイマックス』LぬいぐるみビッグハートVer.を紹介します☆ セガプライズ ディズニー『ベイマックス』LぬいぐるみビッグハートVer. 登場時期：2026年6月12日より順次サイズ：全長約22×22×28cm投入店舗：全国のゲームセンターなど セガプライズから、「ベイマック