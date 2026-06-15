10代の少女をわいせつ目的で誘拐した疑いで、警察は滋賀県の52歳の自称会社員の男を緊急逮捕しました。わいせつ誘拐の疑いで緊急逮捕されたのは、滋賀県の自称会社員の男(52)です。警察によりますと男は、14日午前9時半ごろ静岡市葵区の路上で、初対面の10代の少女に対し「芸能人がいるから一緒に行こう」などと声をかけ付近の宿泊施設へ連れ込み、わいせつ目的で誘拐した疑いがもたれています。被害に遭った少女が、宿泊施設から